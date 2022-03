Jaqueline Cristian, optimistă după accidentarea cutremurătoare de la Doha: „Obiectivul meu e să fiu pregătită până la Roland Garros”

Două săptămâni au trecut de când Jaqueline Cristian abandona în turul 2 al turneului de la Doha într-un scaun cu rotile. Accidentarea a fost cutremurătoare și mult mai gravă decât s-a crezut în prima fază. După cinci zile a ajuns pe masa de operație. Acum se află în perioada de recuperare.

Diagnosticul medicilor a fost unu crunt: ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept cu afectarea meniscului și singura varianta a fost intervenția chirugicală.

,,Sunt bine după operație, totul a decurs foarte bine. Am avut câteva zile în care mi-a fost puțin rău de la anestezie combinată cu pastile. Au fost puternice iar corpul meu nu a fost obișnuit cu asemenea pastile. Am avut câteva stări de leșin și amețeli și mi-a fost mai greu să mă ridic din pat. Acum am depășit acel moment”, a declarat Jaqueline Cristian în exclusivitate pentru playsport.ro.

Pentru Jaqueline va urma o perioadă lungă de recuperare. Accidentarea a venit într-un moment bun al carierei lui Jaqueline. Urcase în clasament până pe locul 65.

,,Îmi fac recuperarea în fiecare zi. Am început recuperarea direct de a doua zi, cu niște exerciții. Deci sunt destul de activă în timpul zilei și acum am început și cu un kinetoterapeut recuperarea mai serioasă, supravegheată de trei ori pe săptămână, deci merge bine.

Ca și dureri, nu pot să zic că sunt dureri foarte mari. Pe seară, după ce-l folosesc, după ce calc în el, că am voie să calc în el doar 30% cu cârjele, atunci pot să zic că îl simt, dar iau antiiflamatoare și trece. Noi, sportivii suntem și obișnuiți cu durerea, deci rezistăm. Rezist!”, a mai spus Jaqueline.

Jaqueline luptă pentru a reveni pe teren și își dorește o întoarcere cât mai rapidă: ,,Pe teren o să mă vedeți undeva în luna mai. Cam atunci mi s-a zis că aș putea să mă întorc. Până în mai, recuperare. Obiectivul meu e să fiu gata pentru Roland Garros, așa că o să facem tot posibilul să fie bine. O să vedem și cu reacționează piciorul, dar eu zic că o să fiu bine la sfârșit de mai pentru Roland Garros.”.