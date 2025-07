Jasmine Paolini a pus capăt colaborării cu Marc Lopez, fostul antrenor al lui Rafael Nadal, după doar trei luni

„Aş dori să îi mulţumesc lui Marc Lopez pentru tot ajutorul şi sprijinul din acest sezon. Am obţinut câteva rezultate grozave împreună, în special la Roma şi Paris, şi îmi voi aminti mereu acele momente. Apreciez toată munca şi energia pe care Marc le-a depus în fiecare zi. Acum, că această parte a sezonului s-a încheiat, am decis să fac o schimbare. Am învăţat multe şi am făcut progrese bune, iar acum îmi iau timp să mă gândesc la următorul pas”, a anunţat jucătoarea de 29 de ani.

Paolini, care a avut primele patru luni dificile în 2025, şi-a revenit cu fostul antrenor al lui Rafael Nadal alături de ea. Ea a câştigat primul său WTA 1000 la Roma şi a ajuns în semifinalele WTA 500 de la Stuttgart şi Bad Homburg. Dar finalista de la Roland Garros şi Wimbledon 2024 nu a ajuns atât de departe la niciunul dintre aceste două grand-slam-uri, pierzând în optimi la Paris şi în turul doi la Londra. La dublu, ea şi Sara Errani au câştigat Openul Franţei şi turneul de la Roma.

La sfârşitul lunii martie, Paolini s-a despărţit de antrenorul ei de lungă durată, Renzo Furlan, cu care a lucrat timp de zece ani. El l-a înlocuit pe Furlan cu Lopez, care a câştigat Jocurile Olimpice de la Rio 2016 cu Rafael Nadal înainte de a deveni antrenorul acestuia.