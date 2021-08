Jean Vlădoiu a răbufnit după meciul cu CFR: ,,Arbitrajul, execrabil”

Jean Vlădoiu, preşedintele celor de la FC Argeş, a reacţionat la finalul jocului pe care echipa sa l-a disputat în Trivale. Acesta este de părere că arbitrajul a influenţat rezultatul fina al jocului cu CFR.

CFR Cluj s-a impus în deplasare, cu 1-0, pe terenul echipei FC Argeș, într-un meci disputat sâmbătă seară, în cadrul etapei a șasea a Ligii I.

,,O înfrângere nemerită, am jucat foarte bine, am văzut determinare. Ne-am creat ocazii multe. Am greșit la golul încasat, dar am văzut ce mi-am dorit. Arbitrajul, execrabil. Accept, dar când văd aceeași fază, pentru noi nu se dă fault, iar la noi orice atingere, imediat a fluierat, mă face să cred că lucrurile nu stau așa cum m-am gândit eu și cum am discutat cu foști arbitri. Trebuie să ne lase să jucăm.

De când am venit aici, banii au fost în cont la data pe care jucătorii au avut-o în contract. Toți sunt plătiți la zi. N-avem nici măcar 1 leu datorie la echipă și aș vrea să menționez lucrul ăsta. Sunt dezamăgit, trist. Pe deasupra, mai văd și acest arbitraj. Și nu numai, și la Mioveni am văzut. Mai sunt alte echipe defavorizate. Ok, greșeala e omenească, dar aceeași fază se repetă de 3-4 ori. Pentru CFR se judecă într-un fel, pentru noi într-un alt fel.”, a declarat Jean Vlădoiu, la finalul jocului din Trivale.