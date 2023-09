Jean Vlădoiu a vorbit despre accidentarea lui Dragoș Iancu: ”Am pățit la fel!”

Fotbalistul formaţiei FC Hermannstadt, Dragoş Iancu, faultat grav de Valentin Ţicu de la Petrolul Ploieşti în meciul din etapa a X-a a Superligii, a fost operat pentru o fractură deschisă de peroneu şi va fi indisponibil 3-4 luni.

Jean Vlădoiu a vorbit despre accidentarea jucătorului și a transmis un mesaj.

„Am avut aceeași accidentare. Am stat două luni și fiind copil mai de la țară, la doar 14 ani, aveam ca o potcoavă pusă, ca o sârmă trecută prin picior. Nu am realizat până atunci. Piciorul drept era normal, masa musculară dezvoltată, iar la celălalt ziceai că am o mână în loc de picior.

După două luni de zile m-au rechemat și mi-au pus ghips normal, până sus, nici nu puteai să te miști. Mi l-am tăiat cu foarfeca, până sub genunchi, și am luat o bicicletă. Aia m-a salvat. Ai mei nici nu știau ce am făcut. După 3 luni și jumătate am jucat, la copii și juniori vorbesc. Ulterior am jucat la cel mai înalt nivel„, a spus Jean Vlădoiu.