Jean Vldădoiu, după victoria cu FCSB: “Pentru FC Argeș e o realizare acest sezon”

FC Argeş a învins-o, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe FCSB, într-un meci din etapa a 29-a, penultima a sezonului regulat al Ligii 1.

Jean Vlădoiu, președintele clubului FC Argeș, a transmis că parcursul formației piteștene din acest sezon reprezintă o adevărată realizare.

”Ne-am dorit victoria. Era singura șansă să mai avem un meci decisiv la Botoșani. Pe noi egalul nu ne avantajează, vom merge să jucăm, nu avem nimic de pierdut. În repriza a doua ne puteam deprinde, dar și noi la rândul nostru am pierdut pe greșeli personale. Am spus-o și nu vreau să mă repet. Spuneam că dacă am mai fi avut trei puncte eram în play-off. Am încredere în Andrei.

Și-au dorit mult să ajungă aici și vom încerca să prindem play-off-ul. Pentru FC Argeș, e o realizare acest sezon, atât în Cupă, cât și în campionat. Am trecut prin momente grele, dar caracterele puternice se văd la greu.

Am avut încredere totală în Andrei Prepeliță și în acest lot de jucători. Vrem să ne întărim pentru că play-off-ul este greu și avem nevoie. Ați văzut ce înseamnă un Ganea, un Tănase. Nu avem foarte mulți jucători experimentați. Avem un Latovlevici, un Ganea, care e tânăr, dar a jucat la cel mai înalt nivel, și un Tănase.

Cei de la FCSB mi-au creat multe emoții, mă doare stomacul și acum. Și-au creat multe ocazii, eram conștient de jocul lor ofensiv. CFR s-a desprins și e foarte greu de ținut pasul cu ei”, a mai spus Vlădoiu.

FC Argeş ocupă locul şapte, la un punct diferenţă de echipa de pe locul 6, FC Botoşani. FC Argeş și FC Botoşani se vor întâlni la 7 martie, în ultima etapă a sezonului regulat.