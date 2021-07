JO 2020 | Primele victorii și pentru tenisul de masă: „Ne contiuăm visul de a obţine o medalie”

România obține primele rezultate notabile și la tenisul de masă. Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs țin steagul tricolor sus.

Ovidiu Ionescu a reușit să se califice în al doilea tur la simplu masculin, după o victorie generală, scor 4-1, în fața australianul Yan Xin (11-7, 13-11, 7-11, 11-8, 11-6).

Ovidiu Ionescu a mai obținut o victorie la dublu mixt, alături de Bernadette Szocs. Cei doi jucători s-au calificat în sferturile de finală, după 4-1 (11-8, 11-8, 12-14, 11-4, 11-9) împotriva Lubomir Pistej şi Barbora Balazova, reprezentanți ai Slovaciei.

„E o victorie mare (n.r. – la dublu mixt), suntem în sferturile Jocurilor Olimpice. Ne contiuăm visul de a obţine o medalie. A fost un meci greu, cu adversari incomozi, dar i-am studiat foarte bine, am avut mai multe soluţii şi am fost cei care am câştigat.

Orice chinez, indiferent din ce ţară vine, are baza jocului. Am avut şansele mele să termin meciul mai repede (n.r. – la simplu masculin), dar am reuşit să revin şi-mi oferă mai multă încredere pentru următorul meci. Voi evolua cu Gustavo Tsuboi, ne cunoaştem foarte bine. Un an ne-am antrenat împreună. Eu spun că este un deschis şi am încredere că pot reuşi„, a declarat Ovidiu Ionescu la TVR.

„A fost cu emoţii mari, dar ne-au adus victoria. Am reuşit să jucăm ce am antrenat. Ne-am antrenat mult, ne-am dorit mult acest rezultat. Sperăm să ne îndeplinim visul, să luăm o medalie”, a spus și Bernadette Szocs.

„De pe margine, datorită scorului s-a văzut ca fiind uşor, dar vă garantez că a fost greu. Felicitări, Berni, Ovi, şi sper ca următorul meci să fie cel mai bun meci din cariera voastră”, au fost cuvintele antrenorului federal Andrei Filimon.