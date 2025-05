Joan Laporta le dă peste nas rivalilor, după ce Barcelona a obținut titlul în Spania: „Am câștigat împotriva tuturor”

Barcelona s-a impus joi cu 2-0 pe terenul rivalei locale Espanyol, reușitele fiind înscrise de Lamine Yamal și Fermin Lopez, și și-a asigurat titlul de campioană în La Liga cu două etape înainte de finalul sezonului. Președentele Joan Laporta și antrenorul Hansi Flick au reacționat după acest succes.

Joan Laporta: „Este un campionat pe care l-am câștigat împotriva tuturor”

Joan Laporta a dedicat triumful suporterilor Barcelonei și a lăudat realizările echipei antrenate de Hansi Flick. Conducătorul catalanilor nu a ratat însă oportunitatea de a trimite „săgeți” către președintele La Liga, Javier Tebas, care a fost implicat în mai multe controverse legate de formația catalană, în mare parte privind înregistrarea jucătorilor transferați de Barcelona, Dani Olmo și Pau Victor.

„Acest campionat a fost foarte greu, sunt foarte fericit să văd că fanii au regăsit bucuria, este un campionat pe care l-am câștigat împotriva tuturor. Este titlul fanilor Barcelonei.

În ciuda tuturor tentativelor de destabilizare, ne-au oferit încrederea lor. Sunt foarte fericit, este o victorie a membrilor Barcelonei, care au umplut stadionul Montjuic.

Joan Laporta: „Lamine Yamal este un geniu”

Cu această echipă, care are atât un prezent, cât și un viitor, cred că putem tinde spre și mai mult. A fost un sezon excelent, în care am fost cei mai buni, am câștigat trofee împotriva eternului rival. Cu un lot atât de tânăr și de curajos, fanii Barcelonei s-au îndrăgostit din nou de echipa lor.

Aș spune că a fost o stagiune istorică. Lamine Yamal este un geniu, face parte din acest grup de jucători străluciți. Astăzi a deschis scorul cu o reușită fabuloasă”, a afirmat Laporta după victoria cu Espanyol, conform . Președintele formației catalane a confirmat și o informație importantă privind următorul sezon: „Vom reveni pe Camp Nou în august, dacă nu vor interveni evenimente neprevăzute”.