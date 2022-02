Jocurile Olimpice de la Beijing sunt istorie! Cum arată clasamentul pe medalii la sfârșitul competiției

Ediția a 24-a a Jocurilor de iarnă s-a încheiat astăzi odată cu ceremonie de închidere.

Una în care chinezii au încercat să continue povestea fulgului de nea, începută la festivitatea de deschidere de pe 4 martie. În prezența președintelui chinez, Xi Junping dar și a celui al CIO, Thomas Bach, o parte dintre sportivii care au participat la aceste Jocuri au intrat în arena Cuib de pasăre pentru a saluta publicul prezent la momentul final al celui mai important eveniment sportiv al planetei. Gazdele astatice au predat ștafeta italienilor care vor organiza ediția din 2026 a JO de iarnă, la Milano și Cortina d`Ampezzo.

Thank you to the people of China and thank you #Beijing2022 for memories that will last forever.

See you all at @milanocortina26 ❤️#ClosingCeremony | #StrongerTogether pic.twitter.com/vcVE2HSw1e

