John Higgins a dat uitării un 2022 dezastruos: „Este un obiectiv la care mă pot gândi”

Legenda snookerului mondial, scoțianul John Higgins, este decis să câștige un titlu major în timp 2023, pentru a rămâne în vârful ierarhiei.

Jucătorul născut pe 18 mai 1975 a avut un 2022 dezastruos. Nu doar că nu a câștigat niciun turneu de puncte, dar nici măcar nu s-a calificat în vreo finală.

„Încerc să rămân pozitiv pentru că am trecut prin momente grele în snooker. În afara acestui sport, viața personală, viața de familie, toate merg foarte bine. Familia crește, iar cei mici devin ușor ușor adulți.

În ceea ce privește snooker-ul sunt puțin dezamăgit. Nu am obținut victorii importante în turneele mari și, în a doua jumătate a anului trecut, am suferit niște înfrângeri dureroase.

După cum am mai spus, în acest sport, nu cred că am ajuns vreodată atât de sus, încât să uit de unde am plecat, dar nici nu am fost atât de jos. Am încercat să rămân natural și asta voi face și anul acesta.

Trebuie să îmi îmbunătățesc puțin forma fizică. Am început să pun pe mine în aceste luni de iarnă. Nu am fost atât de atent la ceea ce am mâncat, dar trebuie să lucrez puțin din punct de vedere fizic deoarece asta te ajută atunci când ești la masa de snooker.

Mi-aș dori să câștig un turneu mare. E un obiectiv la care mă pot gândi”, a spus John Higgins pentru eurosport.co.uk.

John Higgins îl va înfrunta în Turul 1 la The Cazoo Masters din Londra pe Jack Lisowski

John Higgins a ajuns doar într-o semifinală de turneu important în 2022, la Mastersul de la Hong Kong, unde a cedat cu 6-5 în fața lui Marco Fu. De asemenea, s-a oprit în optimi la English Open, UK Championship, Brittish Open sau Openul Irlandei de Nord.

Primul mare turneu din 2023, The Cazoo Masters din Londra, are loc între 8 și 15 ianuarie. După suspendarea provizorie a chinezului Zhao Xintong, locul acestuia a fost luat de Hossein Vafaei. Jucătorul de pe locul 19 mondial devine primul iranian prezent pe tabloul acestui turneu.

Iată programul meciurilor din Turul 1: Neil Robertson (Australia) – Shaun Murphy (Anglia), Kyren Wilson (Anglia) – Stuart Bingham (Anglia), Mark Allen (Irlanda de Nord) – Barry Hawkins (Anglia), Judd Trump (Anglia) – Ryan Day (Țara Galilor), Mark Selby (Anglia) – Hossein Vafaei (Iran), John Higgins (Scoția) – Jack Lisowski (Anglia), Mark Williams (Țara Galilor) – David Gilbert (Anglia) și Ronnie O’Sullivan (Anglia) – Luca Brecel (Belgia).