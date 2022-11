Joonas Tamm are planuri mari la FCSB pentru anul viitor: „Vrem să câștigăm Cupa și campionatul!”

Joonas Tamm, fundașul central de la FCSB, a fost desemnat recent cel mai bun fotbalist eston al anului 2022.

Se pare că fotbalistul are planuri mari la gruparea bucureșteană. Iată ce a spus despre acest an, dar și despre anul viitor.

„Vrem să câștigăm Cupa și campionatul!”

„Mulțumesc, mă simt foarte bine, este o onoare pentru mine să primesc un asemenea premiu, să fiu declarat `cel mai bun jucător` din Estonia. Este un sentiment foarte plăcut. Cu siguranță faptul că joc pentru un asemenea club mi-a mărit șansele să câștig acest premiu. Am avut multe meciuri în Conference League și a contat.

Cred că m-am acomodat destul de bine, mă înțeleg cu toată lumea, au fost momente bune, dar și dificile, suișuri și coborâșuri, dar suntem pe drumul cel bun. Cred că este un nivel, competitiv, toate meciurile sunt grele, mai ales că toate echipele dau tot ce au mai bun împotriva noastră, iar noi trebuie să jucăm foarte bine.

Da, va fi un program foarte încărcat, dar noi suntem obișnuiți, nu e nimic nou pentru noi, trebuie să ne recuperăm bine și să jucăm așa cum am jucat în ultimele meciuri. Cu siguranță vrem să câștigăm Cupa și campionatul.

Anul 2022 a fost unul foarte încărcat. Am început în Ucraina, dar a trebuit să plec. Apoi am jucat în Estonia, iar în vară am rămas liber de contract și am avut ocazia să vin aici. Am călătorit foarte mult, am schimbat echipe, dar până la urmă a fost bine.

Am devenit tată în iunie, este un sentiment extraordinar. Mie și familie mele ne place Bucureștiul. Sunt multe restaurante bune, multe parcuri frumoase. Ai ce să faci în timpul liber, chiar dacă nu ai prea mult. Este un oraș frumos. (n.r. – Dacă este un loc unde ar putea să-și crească copilul) Cred că da, chiar dacă nu e perfect, e un loc bun.”, a declarat Joonas Tamm, pentru FCSB TV.