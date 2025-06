Jordan Gele e pe lista de plecări de la FCSB și are două oferte din Superligă

Jordan Gele nu mai intră în planurile lui Gigi Becali pentru sezonul viitor. În ultimele zile s-a vorbit de interesul pe care îl are UTA pentru fotbalist. Însă și FC Botoșani l-ar dori.

Valeriu Iftime a dezvăluit că poarte discuţii pentru transferul lui Jordan Gele la FC Botoşani şi a transmis că Gigi Becali l-ar putea ajuta, suportând o parte din salariul fostului jucător de la Unirea Slobozia.

„Sunt într-o discuţie avansată cu Mailat, pot spune că m-am implicat eu aici. În rest, alte noutăţi în lot nu există în momentul de faţă. Din câte ştiu, vrem să aducem un fundaş central, asta deoarece pleacă Iacob la Rapid, dar şi un atacant.

(n.r. despre Edjouma) Am încercat să discut cu el. Nu e nimic productiv în momentul acesta, pentru că nu am aşa nevoie acolo la mijloc. Aducerea lui Edjouma înseamnă şi un preţ mai mare, chiar dacă domnul Becali ar acoperi o parte din salariul lui, aşa am discutat.

Pentru Gele de la FCSB avem discuţii, am încercat o discuţie cu impresarul lui şi vreau să-l aducem la noi. Şi aici, domnul Becali a spus că ar putea să mă ajute un pic, adică să dea o parte din salariu”, a spus Valeriu Iftime, potrivit sportpesurse.ro.