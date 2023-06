Jose Mourinho, după finala de Europa League pierdută: „Niciodată nu am plecat acasă mai mândru ca astăzi”

Antrenorul Jose Mourinho a declarat, miercuri seară, că este foarte mândru de jucătorii echipei AS Roma, care au pierdut un meci, dar nu şi demnitatea, în finala Ligii Europa.

„Am simţit presiunea în faţa unei echipe care are mai mult talent decât noi. Am pierdut un meci, dar nu şi demnitatea. Niciodată nu am plecat acasă mai mândru ca astăzi, nici măcar atunci când am câştigat. Am muncit mult şi la penalty-uri, dar am ratat două – dar toţi împreună, nu doar cei care le execută.

Băieţii trebuie să plece acasă liniştiţi, cu mândria că au făcut ceea ce au făcut. Aceştia sunt băieţii mei de la Budapesta”, a spus Mourinho.

Sevilla FC a cucerit trofeul Europa League la fotbal după ce a învins-o pe AS Roma cu scorul de 4-1 la loviturile de departajare, miercuri seara, în finala desfăşurată la Budapesta, în care scorul a fost egal, 1-1, atât după cele 90 de minute regulamentare, cât şi după prelungiri.

Andaluzii au câştigat competiţia (Cupa UEFA/Europa League) pentru a şaptea oară, dintre care de trei ori trofeul a fost obţinut la penalty-uri (2007, 2014, 2023).

AS Roma rămâne cu performanţa de a fi jucat o finală europeană pentru al doilea an consecutiv, după ce anul trecut a câştigat prima ediţie a Europa Conference League.