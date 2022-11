Jose Mourinho, verdict clar după ce Germania a pierdut cu Japonia: ”Nu a fost o mare surpriză!”

Echipa naţională a Japoniei a produs o surpriză miercuri, în grupa E de la Cupa Mondială, după ce a învins cu 2-1 una din favoritele la titlu, Germania. Niponii au întors rezultatul după ce au fost conduşi cu 1-0.

După acest rezultat, Jose Mourinho a dat verdictul.

„Sigur, este o realizare fantastică a Japoniei, dar, să fiu sicer, nu a fost o mare surpriză. Japonia este o echipă bună, cu jucători de calitate, care au experiență la aceste turnee finale. Cei mai mulți dintre jucători evoluează în Europa, unde se dezvoltă rapid și înțeleg ce înseamnă o echipă de top. Cred că mentalitatea echipelor și a jucătorilor pot face diferența.

Cred că în fotbalul european ne concentrăm prea mult pe individualități, pe egouri. Eu nu am antrenat niciodată un japonez, însă am pregătit asiatici și am fost norocos. I-am avut pe cei mai buni asiatici. Știu că mentalitatea lor este cu adevărat specială. Pentru ei, echipa este cea mai importantă, ei joacă pentru echipă, nu pentru ei înșiși”, a spus Jose Mourinho, citat de RMC Sport.