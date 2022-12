Jovan Markovic, dezvăluiri despre conflictul cu Rădoi: ”A fost decizia lui!”

Echipa CS Universitatea Craiova a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a 21-a. Chindia a ratat un penalti.

La finalul partidei, Jovan Markovic a oferit mai multe declarații.

”A fost un meci destul de ok, cu o execuție foarte frumoasă. Așa am gândit-o și mi-a ieșit. Am fost foarte încrezător, dacă am încercat așa ceva.

Cu Mister nu m-am certat. A fost decizia lui (n.red. de a-l scoate din lot). Am respectat-o și atât. Nu a fost nicio discuție. Nici cu Reghecampf nu jucam titular meci de meci. Dădeam goluri, mă antrenam, nu am o problemă de genul.

E un campionat greu, cred că se va decide în ultimele etape, dar sper să ne aflăm cât mai sus. Mi-am propus să dau cât mai multe goluri. Noi trebuie să dăm zece goluri ca spectatorii să fie mulțumiți”, a spus Jovan Markovic.