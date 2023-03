Jovan Markovic, reacţie savuroasă după golul marcat în FCSB – Universitatea Craiova 1-1: „Asta fac eu, driblez!”

Jovan Markovic, reacţie savuroasă după golul marcat în FCSB – Universitatea Craiova, scor 1-1.

„Este un rezultat echitabil. Dacă luăm prima repriză, trebuia să îi batem, în a doua trebuiau să ne bată. Am fost mai motivaţi, am fost mai agresivi prima repriză. În a doua am fost mai relaxaţi şi nu ştiu de ce. E un punct bun în deplasare.

Este un punct în deplasare, e foarte bun pentru moral. Sperăm să câştigăm următoarele meciuri. Este un campionat strâns, mai ales în play-off, ne aşteptam să fie aşa.

Da (n.r. dacă se aştepta să îi dribleze pe toţi la gol), pentru că asta fac eu, driblez (n.r. a început să zâmbească). Sper să continui tot aşa şi să marchez la fiecare meci. Sper să fiu un alt Markovic şi să-mi ajut echipa cât mai mult„, a declarat Jovan Markovic la digisport.ro.