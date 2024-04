Juan Martin Del Potro, detalii despre retragere: ”A fost decisă de corpul meu!”

Argentinianul Juan Martin Del Potro, care nu a mai jucat din februarie 2022, dar care nu şi-a anunţat oficial sfârşitul carierei, a vorbit despre retragerea sa în timpul unei transmisiuni de la turneul de la Madrid.

„Dorinţa de a reveni pe un teren atât de special precum US Open m-a făcut să fiu foarte entuziasmat. Am făcut tot ce am putut pentru a ajunge acolo, dar corpul meu nu este la 100%”, a declarat el.

„Retragerea mea a fost decisă de corpul meu, este o ieşire forţată din tenis. Nu a fost ceva ce am plănuit”.