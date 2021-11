Jucătorii CFR-ului nici nu se gândesc la plecarea lui Dan Petrescu la națională: „Nu se pune problema!”

Cristi Manea a vorbit la finalul duelului cu FC U Craiova și a mărturisit că nu știe nimic despre posibilitatea ca actualul tehnician al ardelenilor să plece la echipa națională!

Dan Petrescu s-a aflat printre cele mai vehiculate variante pentru postul de selecționer, însă elevii săi nici nu vor să audă de plecarea acestuia. Titularizat în această seară în duelul din Bănie, Manea a dezvăluit că nu se pune problema ca „Bursucul” să părăsească echipa și a declarat că și-ar dori ca Mirel Rădoi să continue pe banca tricolorilor.

Totodată, fundașul „feroviarilor” a tras și primele concluzii după succesul de pe terenul celor de la FC U Craiova.

„Dacă reușim să marcăm primii este foarte greu să primim gol, mai ales cu domnul Petrescu. Important este că am reușit să luăm toate cele trei puncte în această seară, pentru că mereu după pauzele echipei naționale nu am reușit să câștigăm. În Conference încă mai avem șanse, trebuie să mergem cu încredere în Danemarca și apoi să învingem pe Jablonec. Este greu din trei în trei zile să jucăm, dar nu am avut nici șansă în Europa.

Nu mi-am luat la revedere de la domnul Rădoi. Eu am o stimă foarte mare pentru dumnealui, m-a ajutat foarte mult cu sfaturi de-a lungul timpului și mi-aș dori să continue. Nu se pune problema să plece Dan Petrescu de la CFR, nu am auzit nimic despre acest lucru.” a spus Cristi Manea, la finalul partidei.