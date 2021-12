Suporterii echipei Dinamo nu mai suportă situația în care se află echipa favorită.

Fanii DDB sunt convinși că jucătorii sunt de vină pentru rezultatele slabe înregistrate. „Mai aveau puțin și trăgeau ei de timp cu Clinceni. E posibil așa ceva? E posibil să joace în halul acesta? Ce să facă Rednic? Acum, ce facem, tot schimbăm antrenori? Să plece ei! Cine îi ia? Am mers după echipă și la meciul de vineri, am dat cu artificii, am încercat să-i trezim, să simtă că suntem alături de ei, dar n-am primit nimic în schimb”, a fost mesajul liderilor DDB, potrivit ProSport.

Academica Clinceni, ultima clasată în Liga 1, a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, ocupanta penultimului loc, într-un meci din etapa a 18-a a Ligii 1. Echipa ilfoveană a înregistrat primul succes din acest sezon. Golul a fost marcat de Patriche, în minutul 33.