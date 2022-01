Jucătorii de la Dinamo, încurajați de un rival: „Au șanse să rămână în prima ligă”

FC Argeş a învins-o, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 pe Dinamo, în etapa a 22-a, prima a anului din Liga 1.

Președintele clubului FC Argeș, Jean Vlădoiu, a declarat că Dinamo poate evita retrogradarea, deoarece și-a îmbunățit jocul.

„Dinamo este o echipă bună, la ce am văzut în această seară puteau să realizeze mult mai mult. Noi, așa cum am spus-o și înainte de meci, avem un lot valoros, avem nevoie de timp. Este primul joc acasă și mă bucur tare că am câștigat cele trei puncte puse în joc.

Mă rog la Dumnezeu să mai recuperăm din punctele pierdute anul trecut, îmi aduc aminte de meciul cu Gaz Metan, cu FCSB, când am condus, dar așa este fotbalul. Nu câștigă mereu echipa care își creează cele mai multe ocazii, ci echipa care este mai pragmatică, care marchează.

În această seară, noi am reușit să marcăm două goluri și să câștigăm. Pentru noi nu există meci ușor, vom merge la Craiova duminică și sunt convins că vom avea un meci foarte greu. Mai avem opt finale, avem această oportunitate să ne batem pentru play-off. Vom vedea ce va fi și în Cupa României, ne dorim să jucăm finala.

Le mulțumim suporterilor, au fost alături de noi în număr destul de mare, pe acest ger. Am înghețat din toate încheieturile, nu mai pot. Sper să nu-i dezamăgim. Lucrurile la Pitești sunt pe drumul cel bun.

Dinamo a arătat foarte bine în această seară. Eram conștient că vor veni să-și joace șansa. Cred că Dinamo are șanse să rămână în prima ligă”, a spus Jean Vlădoiu, la televiziunile care transmit Liga 1.

FC Argeș ocupă locul 8, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo e penultima în clasament, cu 12 puncte.