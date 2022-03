Jucătorii de la FCSB sunt puși la zid: „Nu sunt seriosi, nu le au pe toate pentru o ligă profesionistă”. Cine atacă „perlele” lui Gigi Becali

Gigi Becali, patronul de la FCSB, speră să obțină o sumă imensă pentru Octavian Popescu (19 ani), însă Marcel Răducanu ține să-l aducă la realitate pe latifundiarul din Pipera.

Răducanu, fost jucător la Borussia Dortmund (în perioada 1982-1988), consideră că Gigi Becali se înșală amarnic în privința sumei de transfer pe care o poate primi pentru tânărul Tavi Popescu:

”Poate sunt milioane de lire turcești”, a afirmat acesta în mod ironic.

Despre Octavian Popescu, Marcel Răducanu a precizat următoarele:

”L-am văzut de vreo două ori pe Tavi Popescu. A dat goluri frumoase. Lovește bine mingea. Să fim, totuși, serioși cu sumele care se vehiculează… poate sunt milioane de lire turcești.”.

În acest sezon, Octavian Popescu a încântat spectatorii fotbalului din România cu câteva execuții splendide. În 26 de partide jucate de către acesta, a reușit să înscrie 6 goluri și să ofere 3 assist-uri. Cota atribuită de site-ul Transfermarkt este suma de 1,9 milioane de euro

Coman și Tănase, vizați de asemenea de către Răducanu

Nici cei doi jucători cu profil ofensiv nu au scăpat de criticile lui Marcel Răducanu, care a adăugat următoarele:

”Nimeni nu mai vrea români. Dacă era valoare, de când trebuia să plece Coman? Numai bijuterii și diamante. Coman și Tănase tot acolo sunt. Nu sunt seriosi, nu le au pe toate pentru o ligă profesionistă”, a declarat Marcel Răducanu, pentru Realitatea Sportivă.

Gigi Becali este de altă părere când vine vorba de transferuri

Patronul celor de la FCSB crede în jucătorii săi și crede mai ales că aceștia vor pleca pe sume inimaginabile pentru Liga 1:

„Tavi Popescu, exact cum ați ghicit, e jucător de 100 de milioane. Așa e, sunt mulțumit. E mare jucător. E posibil, i-am zis lui MM, să mi-l fure unul cu 30-40 de milioane acum. Dacă dă 30 de milioane, îl fură acum.

Îl dau dacă îmi dă 30 de milioane, dar dacă îl mai țin doi ani, fără 100 nu-l dau. Dacă sunt unii deștepți și îmi dau 30, nu pot să-l țin. Problema e că echipa fără el are niște probleme cum am avut cu Sepsi. Fără el am avut probleme. E un jucător exponențial. E jucător de echipă mare, e mai important decât Tănase acum”, a declarat Becali la Digi Sport.

FCSB, tot mai departe de titlu

Până ca Becali să își vândă ”perlele” pe sume record, FCSB mai are de jucat două meciuri din sezonul regulat și se află la 14 puncte de ocupanta primului loc, rivala CFR Cluj.

Ultimul sezon în care FCSB devenea campioana României a fost sezonul 2014/2015, când pe lângă titlul de campioană, FCSB reușea să cucerească Cupa României și Cupa Ligii. La momentul respectiv, pe banca tehnică se afla Constantin Gâlcă.