Jucătorii de la Sepsi, în extaz după ce s-au calificat în finala Cupei României: „Am jucat excelent și în tur, și în retur”

Sepsi Sfântu Gheorghe s-a calificat, joi, în finala Cupei României, trecând în semifinale de CS Universitatea Craiova, deţinătoarea trofeului.

Marius Ștefănescu (23 de ani) a marcat în ambele meciuri pentru Sepsi.

„A fost un meci greu, știam ce ne așteaptă aici. Mă bucur că am făcut față și am reușit să ne calificăm în finală. Așa este, am înscris și în tur, și în retur, mă bucur că mi-am ajutat echipa. Cred că am jucat excelent și în tur, și în retur și am meritat să ne calificăm.

Știam că ei au avut un meci greu, dar și noi am avut un meci greu cu Chindia. Am făcut un meci perfect azi. Noi ne-am dorit să ajungem în finala Cupei, sper să o câștigăm de această dată.

E o finală deschisă, pe un stadion nou. Sper să fie stadionul plin și să ne bucurăm de fotbal, iar cel mai bun să câștige. Eu zic 100% că, dacă reușim să câștigăm Cupa, salvăm sezonul”, a spus Marius Ștefănescu.

Gruparea covăsneană s-a impus cu 1-0 în returul semifinalei, iar în tur a câștigat cu 1-0. În cealaltă semifinală, FC Voluntari a trecut de FC Argeş, cu 3-0 la general. Finala se va disputa în data de 19 mai, de la ora 20.30, pe stadionul Giuleşti.