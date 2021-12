Jucătorii Farului, fericiți după succesul cu Rapid: „Am urcat în clasament acolo unde ne este locul!”

Echipa condusă de Gică Hagi a izbutit să câștige în această seară, scor 2-0, și a urcat până pe poziția a 3-a în clasament!

La finalul partidei, autorului golului secund, Andrei Ciobanu, a recunoscut că a fost un duel greu, însă se bucură pentru cucerirea celor trei puncte. Totodată, mijlocașul Farului a ținut să transmită un mesaj clar pentru rivalele din Liga 1, anunțând că formația sa va încerca să obțină maximum de acum înainte.

„A fost un meci greu, dar ne bucurăm că am reușit să câștigăm toate cele trei puncte. Am urcat în clasament acolo unde ne este locul. Muncim foarte mult în fiecare săptămână pentru a fi cât mai sus. Mereu obiectivul nostru a fost să intrăm în play-off și după aceea să luăm lucrurile pas cu pas. Multă lume nu prea ne bagă în seamă, dar la cum am jucat în această seară cred că punem presiune și vom face meciuri mari de acum înainte. Unii poate spun că suntem o echipă mică, dar o să demonstrăm că lucrurile merg pe un făgaș normal aici la Farul și o să urcăm cât mai mult în clasament!”, a spus Ciobanu, la finalul partidei.