Jucătorul care se autopropune în Giulești: „De ce nu aș fi potrivit pentru Rapid?”

Rapid a promovat după o pauză de șase ani în Liga 1 și are nevoie de întăriri pentru a face față la nivelul primei divizii.

Giuleștenii vor să producă surpriza încă din primul sezon și să obțină o clasare cât mai sus la finalul campionatului. Pentru asta, patronul Victor Angelescu își dorește să obțină semnăturile mai multor jucători cu valoare, care ar urma să joace cât de curând pe noua arenă de la Podul Grant.

După ce a oficializat transferurile lui Alexandru Albu și Claudiu Belu, de la Concordia Chiajna, respectiv Hermannstadt, o altă variantă ar putea fi luată în calcul de oficialii formației din Giulești. Conform ProSport, Andrei Ciolacu, marcator a patru goluri în sezonul trecut pentru FC U Craiova, se autopropune la Rapid, club unde a crescut și al cărui fan este de mic copil.

Acesta este de părere că are toate calitățile necesare pentru a putea evolua sub comanda lui Mihai Iosif sau a oricărei alte prim-divizionare. Despre antrenorul care a promovat-o pe Rapid, Ciolacu l-a comparat pe acesta cu Marius Șumudică, actualul tehncian de la CFR Cluj.

”Deși unii suporteri craioveni îmi știau trecutul, nu am putut să-l reneg și să spun că sunt craiovean de mic, sau alte lucruri. Mi-am asumat de la începutul carierei această pasiune și această dragoste pentru Rapid și o voi purta cu mine indiferent dacă voi reveni sau nu la Rapid. Nu vreau să-mi fac așteptări de a mă întoarce, pentru că îmi doresc foarte mult acest lucru, pentru ca apoi să am dezamăgirea că nu mă întorc. Sunt un jucător profesionist, dacă se va apela la mine la Rapid, cred că a văzut toată lumea că vin și din postura de antrenor la copii și juniori.

Cred eu că am demonstrat anul trecut prin evoluțiile mele meci de meci, am înscris și goluri, am fost un om important în angrenajul echipei în sezonul în care am terminat pe locul 1 și am promovat. Întreb eu acum: de ce nu aș fi un jucător potrivit pentru Rapid sau pentru oricare altă echipă care își propune performanță? Am experiență la niveul Ligii 1, în cupele europene, meciuri la naționala de tineret, nu cred că are rost să vorbesc eu despre mine. Dacă se va apela la mine la Rapid, m-aș duce oricând.

Îl felicit pe Mihai Iosif, culmea, a fost colegul meu la licența B, avem aceeași licență amândoi și iată ce performanță a reușit, antrenând juniorii Rapidului și apoi echipa mare. Este nevoie la Rapid de astfel de oameni, Șumudică e crescut în inima Rapidului și a știut să se regăsească în acest club, Mihai Iosif, la fel, e un copil al Giuleștiului și mă bucur pentru el că a reușit”, a spus Andrei Ciolacu, pentru ProSport.