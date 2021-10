Jucătorul de la CS U Craiova care i-a luat ochii lui Florin Bratu: ,,A tras echipa după el şi ne-a încântat”

România U21 a obţinut prima victorie sub comanda lui Florin Bratu. ,,Tricolorii” au învins reprezentativa de U20 a Suediei la limită, cu scorul de 1-0.

Unicul gol al partidei a fost înscris de către Alexandru Cîmpanu, fotbalistul celor de la CS U Craiova. Acesta a fost şi căpitan la partida cu nordicii.

Florin Bratu a vorbit despre Alex Cîmpanu. Acesta spune că are mare încredere în fotbalistul celor de la CS U Craioav şi aşteaptă mai mulkt din partea lui în perioada următoare.

,,E ceva normal golul lui Cîmpanu. L-am pus căpitan ieri, am avut încredere în el, am vorbit cu el înainte de meci, i-am spus ce calități are, că vreau mult mai mult de la el, că în ultima vreme a pierdut primul 11 de la Universitatea Craiova, dar eu văd în continuare potențial la el. El a tras echipa după el și ne-a încântat cu un gol formidabil.

Am reușit grație jucătorilor, care au făcut un meci solid din punct de vedere defensiv, exact ce am lucrat la antrenament. Contraatacul a funcționat de multe ori, echipa pe care ați văzut-o este pentru prima dată împreună, vreau să-i văd pe toți. Probabil mâine vor intra alți jucători mai proaspeți, am încredere în toți, vreau ca fiecare să se implice și să arate că țin la naționala României.

Asta vreau să implementez – spirit. Uite, mă întâlnesc aici cu multe echipe naționale, am văzut acum două zile Franța – Anglia la U19, ieri am văzut Anglia la U18 și văd încă de la intonarea imnului entuziasm, spirit, văd grup unit, văd implicare totală și lucrul ăsta ne va ajuta să creștem. Mândria mea cea mai mare e ca din acești jucători de la U21 să îi vedem în scurt timp reprezentând prima noastră echipa. Acolo trebuie să fie țelul nostru și să-i inspire pe cei tineri care vin din urmă.”, a declarat Florin Bratu, pentru Digisport.