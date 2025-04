Jucătorul de la Rapid nu a mai suportat: ”Cred că a văzut o ţară întreagă ce s-a întâmplat!”

Rapid a pierdut, duminică, pe teren propriu, scor 1-2, în fața celor de la FCSB.

Meciul a contat pentru etapa a 6-a a play-off-ului.

FCSB are 42 de puncte și se îndreaptă către un nou titlu de campioană.

Rapid este ultima în play-off, cu 28 de puncte, iar șansele de a prinde un loc de play-off sunt destul de mici.

După meci, Marian Aioani a oferit mai multe declarații.

„Dezamăgirea este foarte mare. Ne-am trezit foarte târziu, în a doua repriză. Am început meciul cu foarte multe greşeli uşoare, apoi am încercat să revenim, am înscris un gol destul de repede, am continuat să punem presiune. Am avut câteva situaţii care nu au fost judecate în favoarea noastră, nedrept, după părerea mea, ca şi în prima repriză. Ca şi la golul anulat.

Adică eu sunt de părere că dacă loveşti mingea şi apoi loveşti adversarul nu este fault. Acum poate s-au schimbat regulile. Am văzut fazele în vestiar. După părerea mea nu este fault la golul înscris de noi şi a fost penalty clar pentru noi. Dar sunt oameni în club care ar trebui să iasă să vorbească. Nu vreau să continui să îmi fac rău mie şi să vorbesc. Cred că a văzut o ţară întreagă ce s-a întâmplat în seara asta. După seara asta am învăţat că suntem singuri împotriva tuturor”, a declarat Aioani.

„E foarte dificil să mai prindem cupele europene din moment ce am pierdut acasă, nemeritat pot spune. Şansele au scăzut destul de mult. Au mai fost momente dificile cum am fost şi sezonul trecut. Din păcate anul acesta nu am reuşit să ne calificăm în finala Cupei şi suntem destul de departe de un loc european. Degeaba îţi doreşti din exterior şi când intri pe teren nu oferi suficient, important este ce se întâmplă pe teren. Noi începem să jucăm fotbal după ce primim gol şi asta nu este foarte bine. În prima repriză am avut foarte multe greşeli, pase scurte greşite, dar repriza a doua a fost mult mai bine”, a adăugat jucătorul rapidist.