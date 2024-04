Jucătorul din Liga 1 care l-a impresionat profund pe Marius Șumudică: ”E viața mea, mâine l-aș lua”

Marius Șumudică a rămas profund impresionat de Albion Rrahmani de la Rapid.

Fotbalistul kosovar a venit în Giulești în august 2023, iar contractul său expiră la finalul sezonului 2025/26. Presa germană a scris recent că Rrahmani a intrat în vizorul clubului Werder Bremen. Astfel, Marius Șumudică l-a felicitat pe jucător și a precizat că fotbalul din Germania este dificil și i s-a potrivi mai bine campionatul Spaniei sau Turciei.

”În Germania joci foarte greu. Cred că se pretează pe Spania, joacă și în Turcia, dar la primele trei e greu. Joacă dacă prinde un Basaksehir, Adana la ce am văzut și cunosc. L-au cumpărat cu 800.000 și l-au dus la vreo trei milioane în momentul de față, dar depinde. Aici sunt mai mulți factori, el are rezultate la echipa de club, dar trebuie să se impună la echipa națională, la fel și pentru Drăguș

Când te implici la echipa națională poți să explodezi, poate să sară de cinci, șase milioane dacă are rezultate și marchează la echipa națională. Eu de la Thereau nu am mai văzut așa vârf în campionatul României, complet. Are lovitură de cap, are o lovitură de cap în prima repriză când se întinde Târnovanu și prinde mingea. Nu am văzut atâta modricitare, eleganță, cum împinge și cum sare.

Are 1 la 1, calitate, câștigă dueluri aeriene, lovitură de cap, picior stâng, picior drept, viteză, stăpânire de sine la penalty-uri. Ce îți mai trebuie la un atacant. E viața mea, mâine l-aș lua. Mă chinui greu să găsesc un vârf de atac”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.