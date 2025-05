Mesajul lui Juri Cisotti după eșecul cu FCSB: ”Voi termina contractul şi nu e uşor!”

Dinamo a pierdut derby-ul disputat luni seara contra celor de la FCSB, scor 1-3.

După meci, Juri Cisotti a oferit mai multe declarații,

Italianul susține că echipa trebuie să rămână în continuare concentrată, deoarece mai sunt 3 meciuri de jucat.

FCSB nu este matematic campioană, dar șansele de a pierde titlul sunt foarte mici.

„Am făcut o repriză perfectă (n.r. – FCSB a avut 3-0 la pauză). În repriza a doua, am fost puțin timorați, dar vom analiza lucrurile pentru a remedia ce n-a fost bine. Echipa mi-a făcut cel mai frumos cadou posibil (n.r. – Cisotti și-a serbat, luni, ziua de naștere). A fost un meci foarte important pentru noi și mă bucur că am câștigat. Dar încă nu s-a terminat, nu suntem campioni și trebuie să rămânem concentrați. Mă simt bine aici. La FCSB, toți jucătorii sunt cu calitate. Nu contează cine dă gol sau pase de gol. Contează doar victoriile și acum mergem înainte. Mă simt foarte bine fizic, iar aici e meritul staffului. Toată echipa mă susține și, de aceea, avem rezultate“, a spus mijlocașul italian.