Junior Morais, despre negocierile cu Daniel Niculae: „Am stat o oră cu el și mi-a explicat tot”

Junior Morais este foarte aproape de a semna cu Rapid și a oferit primele declarații despre tratativele pe care le-a purtat cu Daniel Niculae .

Fundașul stânga a vorbit despre faptul că președintele giuleștenilor, cu care a fost coleg la Astra, l-a convins să aleagă nou-promovata drept viitoarea sa etapă din carieră. De asemenea, Morais este nerăbdător să-și punăp semnătura pe acte și s-a arătat încântat să evolueze pe noul Giulești.

Campion cu Astra în 2016 și fost jucător la FCSB, acesta a vorbit și despre duelurile pe care le va avea cu Marius Șumudică, fostul său antrenor de la formația giurgiuveană, actual antrenor la CFR Cluj.

”Am vorbit cu Nico, am stat o oră cu el și mi-a explicat tot, mi-a zis proiectul care e la Rapid și mi-am dat OK-ul și aștept să ajung cât mai repede să semnăm contractul, să pot să mă antrenez, să văd grupul, băieții, să încep acest nou drum pentru mine. Sunt jucători contra cărora am jucat și cu unii alături de mine, dar aștept să facem o echipă frumoasă, să putem îndeplini obiectivul, să fie totul ok pe final.

Nu, el cred că se bucură că e rapidist și a vorbit mereu frumos de Rapid. Eu sper să fie totul ok. Va fi puțin ciudat, dar asta e viața, trebuie să merg înainte, trebuie să fac cât mai bine ca să mă bucur foarte mult de tot ce fac”, a declarat Junior Morais pentru ProSport.