Jurgen Klopp l-a chemat pe Robert Lewandowski la Liverpool! Ce răspuns i-a dat atacantul polonez

Robert Lewandowski, atacantul polonez al echipei Barcelona, a făcut cunoscut că Jurgen Klopp l-a chemat la Liverpool în 2017.

„Nu a fost niciodată în mintea mea să merg la Liverpool”, a spus Robert Lewandowski

Jurgen Klopp a fost cel care l-a adus pe Robert Lewandowski la Borussia Dortmund, în 2010. A marcat 103 goluri în 187 de meciuri, iar în 2014 a plecat, liber de contract, la Bayern Munchen.

După un an, Klopp a ajuns la Liverpool, iar în 2017 echipa engleză a jucat un amical cu formația germană. „Am jucat cu Liverpool în Cupa Audi care a avut loc la München. Am schimbat câteva cuvinte cu Jurgen Klop, iar el m-a întrebat: ‘Nu vrei să vii la Liverpool?’.

Ne-am uitat unul la altul, apoi am râs. Nu știu dacă a vorbit serios, dar să merg la Liverpool nu a fost niciodată în mintea mea”, a declarat Lewandowski, potrivit liverpoolecho.co.uk.

Anterior, Klopp fusese întrebat care este cel mai bun fotbalist pe care l-a antrenat vreodată. „Nu este corect pentru niciun jucător să dezvălui o astfel de informație, cu excepția lui Lewy. Este extraordinar la ce potențial a ajuns și cum a muncit ca să devină jucătorul care este astăzi”, a spus tehnicianul german.