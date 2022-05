Jurgen Klopp, nemulțumit de evoluția din prima repriză: „Dacă jucam la fel după pauză, nu am fi ajuns în finala Ligii Campionilor”

Echipa engleză de fotbal Liverpool s-a calificat a zecea oară în istorie în finala Ligii Campionilor, după ce a învins Villarreal, în deplasare, cu 3-2 (0-2), în manşa a doua a semifinalelor.

Jurgen Klopp este la a treia finală de Liga Campionilor

Liverpool s-a impus şi în tur, cu 2-0. Klopp s-a calificat pentru a treia oară în finala Ligii Campionilor, dar a recunoscut că s-a temut pentru returul cu Villarreal. „Este fantastic. Ştiam de dinainte că asemenea lucruri se pot întâmpla, să luăm primul gol atât de repede.

Nu a fost ceea ce ne-am dorit. Vreau să spun că le port tot respectul celor de la Villarreal. La pauză, am ştiut că am făcut greşit. A trebuit să le arăt ce nu au făcut bine. Le-am spus că dacă tot am venit, trebuie să ieşim pe teren şi să jucăm.

Tot respectul pentru felul în care au reacţionat băieţii în repriza a doua. Dacă jucam la fel ca în prima repriză, nu am fi ajuns în finală. Dacă tot suntem aici, trebuie să încercăm să câştigăm”, a transmis Jurgen Klopp la finalul meciului.

Liverpool a câştigat Liga Campionilor în 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 şi 2019

Echipa antrenată de Jurgen Klopp a tremurat o repriză, în care gazdele au anulat avantajul din tur. După pauză, Villarreal a comis o serie de greşeli grave şi formaţia engleză nu a iertat. În final, „submarinul galben” a rămas în zece jucători, după eliminarea lui Capoue.

Liverpool a câştigat de şase ori Liga Campionilor, în 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 şi 2019 şi a pierdut finalele din 1985, 2007 şi 2018.