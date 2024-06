Kazaha Iulia Putinţeva s-a impus la Birmingham

Jucătoarea kazahă de tenis Iulia Putinţeva a câştigat turneul WTA 250 pe iarbă de la Birmingham (Marea Britanie).

Putinţeva recunoaște că a fost norocoasă

În finala competiţiei, Putinţeva a trecut cu 6-1, 7-6 (8) de australianca Ajla Tomljanovic. Ea a câştigat al treilea titlu de simplu din carieră în circuitul WTA. Precedentele două titluri obţinute de Putînţeva au fost pe zgură, la Nurnberg în 2019 şi la Budapesta în 2021.

Ea a luat acasă trofeul după prima sa finală pe iarbă din carieră, într-o oră şi 28 de minute, după ce a revenit de la 5-3 – şi a salvat două mingi de set – în setul al doilea.

„Nu ştiu ce simt, pentru că nu mă aşteptam deloc la asta”, a declarat Putinţeva. „Este grozav şi este derutant, pentru că întotdeauna am fost bună pe zgură, dar acum, dintr-o dată, sunt bună pe iarbă. O să accept asta! Este grozav! A fost un meci grozav. Am început atât de bine, iar apoi Ajla şi-a ridicat nivelul la maxim. Ea a jucat cu adevărat uimitor, fără să-mi dea timp să mă gândesc sau să fac ceva. Meciul a fost echilibrat în final, iar eu am fost puţin mai norocoasă.”

Putinţeva este a doua campioană de la Birmingham din ultimii 10 ani care nu a fost cap de serie, după Beatriz Haddad Maia, care a reuşit performanţa în 2022.