Klopp îl consolează pe rivalul Guardiola după drama trăită pe Bernabeu: „Am avut și eu seri ca aceasta”

Managerul neamț al lui Liverpool nu se gândește doar la finala pe care echipa sa o va juca împotriva madrilenilor pe 28 mai la Saint Denis, ci și la bătălia cu „cetățenii” din Premier League.

City are un punct peste „cormorani” cu patru etape rămase de jucat din această stagiune, toate programate înaintea ultimului act al Ligii Campionilor. Până atunci, Henderson & Co vor da și lupta pentru trofeul Cupei Angliei, urmând să o întâlnească pe Chelsea în disputa de pe pe Wembley. Chiar dacă fotbaliștii lui Klopp abia așteaptă să își ia revanșa în fața Realului pentru eșecul din 2018, antrenorul lor încearcă să îi țină concentrați în tentativa de a depăși actuala campioană pe ultima sută de metri a sezonului.

„Până la confruntarea cu Real avem multe meciuri de jucat. Mă întrebați multe lucruri de Real Madrid, dar ar trebui să ne oprim până atunci. City e o echipă bună, a fost o lovitură zdravănă încasată de ei. Am avut și eu seri ca aceasta, nu e deloc plăcut, dar cred că vor fi pregătiți pentru meciul cu Newcastle de duminică”, a declarat antrenorul lui Liverpool pentru ESPN.

Pe Klopp îl urmărește încă înfrângerea din urmă cu 4 ani de la Kiev, când portarul Karius a facilitat victoria blanco.

„Când am pierdut finala din 2018, dorința mea era să jucăm anul următor în ultimul act tot cu Real, dar am întâlnit-o pe Tottenham la Madrid, așa că Madridul pare că ne este destinat. Ei sunt acum favoriții clari, cu toată experiența pe care o au. Și noi suntem acum mult mai experimentați decât eram înainte, dar nu ne putem compara. Am fost triști la finala din 2018, dar acum ne dorim să mergem acolo și să încercăm”, a concluzionat Klopp.