Koeman, demis la miezul nopţii! Xavi este favoritul pentru Barcelona

Înfrângerile la scor din UEFA Champions League, 0-3 cu Bayern şi la Lisabona, eşecul din El Clasico şi paşii greşiţi din campionat au fost suficient! Juan Laporta şi-a pierdut încrederea în Koeman şi a luat decizia pe care mulţi fani o aşteptau. Fostul mijlocaş al catalanilor a fost destituit după aproape un an şi jumătate pe banca tehnică.

Rayo Vallecano s-a impus cu 1-0 după un gol marcat de Radamel Falcao. A fost primul succes al lui Rayo contra Barcelonei în ultimii 19 ani.

⏱FT:Rayo Vallecano 1-0 Barcelona

🐯 🐅 Falcao’s goal earned Rayo Vallecano’s first victory over Barcelona in 19 years!

⚡🔝⚡Rayo Vallecano have now won 5 home matches in a row for the first time since 2013/14!#RayoBarça|#Barcelona|#LaLiga pic.twitter.com/XqEewlNnG0

