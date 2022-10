Kylian Mbappe și-a clarificat situația după victoria cu Marseille: „Când joci la PSG, știi în ce te bagi”

Atacantul franceza Kylian Mbappe a infirmat zvonurile conform cărora ar fi cerut să plece de la echipă în ianuarie.

„Nu am cerut niciodată să plec de la PSG în ianuarie”, dă asigurări Kylian Mbappe

Echipa franceză PSG s-a aflat pe un butoi cu pulbere la începutul săptămânii trecute. Presa din Paris a scris că atacantul Kylian Mbappe vrea să plece în iarnă, iar destinația ar urma să fie gruparea engleză Liverpool.

PSG a jucat, marți cu Benfica, în Grupa H din Liga Campionilor, iar Mbappe a deschis scorul în minutul 40, din penalty, cu acea ocazie, el a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului parizian în competiție, ajungând la 31 de goluri.

A urmat meciul de campionat cu Olympique Marselle, tot pe teren propriu, în Etapa a 11-a din Ligue 1, câștigat de PSG 1-0. A marcat Neymar, în minutul 45+2, după o pasă de la Mbappe.

La final, atacantul francez a clarificat pentru RMC Sport situația lui. „Sunt foarte fericit. Nu am cerut niciodată să plec in ianuarie. Nu am înțeles informatiile care au iesit in ziua meciului (n.r. – cu Benfica).

Am fost la fel de șocat ca toți ceilalți. Unii oameni ar putea crede ca sunt implicat în asta, dar nu este adevărat. Toți cei care au grijă de mine erau la jocul fratelui meu, așa că am rămas uimiți când am aflat despre această informație.

Nu am avut timp să ne ocupăm de această situașie, deoarece venea meciul cu Benfica. Dar acum spun că știrea este complet falsă și sunt foarte fericit la PSG”, a garantat atacantul care pe 20 decembrie va împlini 24 de ani.

„Când joci la PSG, știi în ce te bagi”, este convins Kylian Mbappe

Totodată, jucătorul a negat că ar fi deranjat că la PSG joacă în centrul liniei de atac, ca un fel de pivot. „Sunt fotbalist, cel mai important lucru pentru mine este să joc și să dau tot pe teren tot ce am mai bun.

Dacă presa continuă cu astfel e informații, pe care eu vboi fi nevoit să le infirm, o să obosesc foarte repede. Când joci la PSG, știi în ce te bagi, știi ce implică ‘la bine și la rău’.

Trebuie să fii pregătit. Cei care vin aici știu, îi avertizăm. Ne aflăm în mijlocul fenomenului, dar suntem concentrați să câștigăm meciuri și titluri.

Nu l-am mai văzut pe președintele Nasser Al-Khelaifi de câteva zile, dar înaintea partidei cu Olympique Marseille ne-a urat succes”, a încheiat Mappe.