Kyros Vassaras, făcut praf de patronul unei echipe din Liga 1: „Arbitrajul trebuie condus de la faţa locului. Dacă nu poţi, du-te acasă”

Patronul clubului CSU Craiova, Mihai Rotaru, a declarat, miercuri seară, că preşedintele CCA, Kyros Vassaras, ar trebui să plece acasă dacă nu poate conduce arbitrajul românesc “de la faţa locului”.

„Campionatul ăsta nu am câştigat nici măcar un punct nemeritat, adică dintr-o fază norocoasă sau din avantajul unei faze litigioase. Noi am pierdut nemeritat undeva la 10 puncte. Avem cele două contracanditate care au cel puţin 12 puncte câştigate prin noroc sau prin decizii greşite ale arbitrajului. Dacă ceilalţi au avut 10-12 puncte minim câştigate prin noroc, nu suntem furioşi pe norocul lor, ci pe ghinionul nostru, şi noi am fi avut 10 puncte în plus, acum eram la două puncte de locul 2. I-aş spune lui Vassaras să plece.

Nu se poate conduce. Arbitrajul românesc trebuie condus de la faţa locului. Dacă tu nu poţi sta aici, nu poţi să conduci. Nu există management de la distanţă în arbitraj. Trebuie să discuţi om cu om. Trebuie să discuţi cu Barbu faţă în faţă. Mută-te aici, munceşte 7 din 7, 24 din 24. Dacă nu poţi, du-te acasă”, a spus Rotaru la Digi Sport.

Omul de afaceri a menţionat că Vassaras ar trebui şi să înveţe limba română.

“Să spunem că avem o lipsă la număr a arbitrilor. Aş putea să înţeleg. E ca la o echipă. Mi-a greşit atacantul şi vreau să îl bag pe altul, dar nu am. Să se numească Federaţia Română de Arbitraj. Scopul să fie ducerea arbitrilor la turneele finale. Să stabilim o strategie astfel încât să dezvoltăm arbitrajul. Am venit într-o ţară, stau aici, hai să învăţ limba. Ouzounidis a reuşit să ţină un sfert de conferinţa în limba română. Ori rămâne 24 din 24, ori să plece„, a adăugat Rotaru.

