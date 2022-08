L-a costat pe Alex Albu penalty-ul ratat cu CFR în prima etapă? Ce a spus fotbalistul: „Au ratat mari fotbalişti, Baggio, Messi, Ronaldo!”

Rapid a pierdut în prima etapă a noului sezon (0-1 contra CFR). În finalul partidei, Giuleștenii au ratat șansa de a pleca măcar cu un punct, din cauza penalty-ului ratat de Alexandru Albu.

De atunci, acesta nu a mai fost titular. Se pare că fotbalistul a lămurit care este relația dintre el și tehnicianul Adi Mutu.

„Pe mine nu m-a afectat şi nu a afectat pe nimeni!”

„Nu e nimic între noi, nu avem nicio problemă, chiar suntem foarte bine, râdem, glumim, aşa a decis dânsul să joace, sunt pregatit 100% şi, când se va apela la mine, voi da totul.

(n.r. – despre penalty-ul ratat cu CFR) Nu, pe mine nu m-a afectat şi nu a afectat pe nimeni, într-adevăr, cu puţină şansă sau dacă eram eu mai hotărât, pentru că m-am schimbat în ultima secundă la penalty, aveam un punct în plus şi automat era altceva, dar nu m-a afectat, pentru că au ratat mari fotbalişti, Baggio, Messi, Ronaldo.

(n.r. – de ce nu ai jucat cu FCSB?) Am avut o problemă medicală chiar înainte de ziua precedentă a jocului şi nu am vrut să riscăm, pentru că puteam risca să stau o lună. Da, ceva muscular şi nu am vrut să riscăm, pentru că putea să se întindă de tot şi aşa am preferat să ne luăm o marjă de siguranţă„, a declarat Alex Albu, pentru Orange Sport.

În acest moment, Rapid ocupă locul 2 în clasament cu 12 puncte. Giuleștenii vor juca etapa viitoare cu Sepsi OSK, în deplasare.