L-a dezamăgit pe Basarab Panduru, după evoluția din FCSB – U Cluj: „N-are unde să se ducă-n jos”

„Bîrligea nu mi-a plăcut în seara asta. Nu mi se pare că e într-o formă bună. Poate are și motive, a fost accidentat. Mi se pare că e un jucător care trăiește din forță, din pregătire fizică.

Când ești bine pregătit fizic, poți face mai multe lucruri. Nu știu dacă îl mai doare piciorul, nu știu cât de refăcut e, nu știu ce are. Dar azi mi s-a părut sub nivelul lui Bîrligea de la început, cel care a intrat imediat în echipă, a marcat, a creat faze.

Probabil că de aici n-ar avea unde să o ia în jos. Ar trebui să crească, să fie mai bine pregătit fizic. Dar azi a fost sub. Jucând constant, poate să-și revină. Iar pe finalul play-off-ului, poate redeveni Bîrligea ăla care ne-a arătat ce poate. Pare că are ceva… nu știu ce, dacă are sau nu”, a declarat Panduru, la Prima Sport.