La ce echipă a ajuns Constantin Nica după despărțirea de Dinamo: „Acolo mă simt ca acasă”

Fundașul s-a întors în Italia, acolo unde a semnat cu Pistoiese, ultima clasată în una dintre seriile ligii a treia italiene.

Nica este la a cincea echipă din peninsulă pentru care evoluează după Atalanta, Cesena, Avellino și Latina. El s-a despărțit în iarnă de Dinamo după ce a bifat doar 66 de minute în tricoul alb-roșu în prima parte a stagiunii.

„Am avut mai multe oferte și de la alte echipe din Italia, dar m-a încântat faptul că directorul sportiv și antrenorul de aici mă cunoșteau de pe vremea când evoluam în Serie A pentru Atalanta și Cesena. Aveam discuții și cu echipe din Ucraina, dar în Italia mă simt ca acasă.

Am avut surpriza plăcută să-i aud vorbind despre faptul că am jucat în Serie A, iar acest lucru mă motivează să dau totul la fiecare antrenament. Nivelul de joc din Serie C este unul bun. Aici sunt fotbaliști care au evoluat în Serie A sau Serie B. Nivelul mediu al salariilor este în jur de 4-5000 de euro pe lună, dar sunt și jucători care câștigă mai bine”, și-a explicat alegerea fotbalistul de 28 de ani pentru PlaySport.

Nica a debutat pentru Pistoiese la începutul lunii, în înfrângerea la scor cu Grosseto, 6-1. Iată rezumatul întâlnirii în care apărătorul a jucat doar în prima repriză.

Nica nu regretă că s-a întors la Dinamo pentru a da o mână de ajutor într-un moment critic pentru club. Însă socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.

„Am avut ghinionul să mă accidentez înaintea meciului cu FCSB din tur. Și îmi pare rău că nu l-am putut ajuta pe Dario Bonetti, omul care m-a adus. Dacă ar fi rămas el, aș fi putut arăta mai multe. În legătură cu faptul că nu am fost folosit mai deloc, nu am ce să-i reproșez domnului Rednic sau conducerii.

Fiecare antrenor răspunde pentru rezultate sale. Tot ce îmi doresc este ca Dinamo să înceapă să facă puncte. Nu regret nimic, pentru că am revenit acasă. Aveam alte așteptări, dar nu sunt departe de parametri fizici pe care i-am avut în trecut. Acum sunt mult mai matur, am mai multă liniște, am confort și, în continuare, foame de fotbal”, a mai subliniat Nica.