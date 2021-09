La revedere, CFR! Arlauskis: ,,Am părăsit echipa din cauza plecării lui”

Giedrius Arlauskis a plecat de la CFR Cluj în Lituania, ţara sa natală, unde se tratează în urma unei accidentări suferite în perioada Marius Şumudică.

Portarul a mărturisit pentur presa din ţara sa că a plecat de la CFR Cluj, deoarece apropiatul său, Marian Copilu, a fost dat afără de către patronul Neluţu Varga.

Acum, goalkeeperul spune că negociază rezilierea contractului cu ardelenii. Acesta declară că a crezut că-şi va încehai cariera de fotbalist în România.

,,Am părăsit echipa, din cauza plecării preşedintelui Marian Copilu. Suntem prieteni buni. El a fost cel care m-a convins să mă întorc în România. Când a plecat, atunci am spus că nu-mi mai găsesc locul aici. Negociem rezilierea contractului. Am crezut că îmi voi încheia cariera în România. Totuşi, voi avea aproape 37 de ani atunci.

Mi-am rănit glezna în timpul meciului cu Young Boys. Am luat o pauză, dar în timpul antrenamentului am fost lovit din nou în acelaşi loc. A început inflamaţia osului, am sângerat. Cu Steaua Roşie am luat medicamente şi am intrat, fără să simt nimic. În timpul meciului, efectul medicamentul a încetat după 30 de minute. A fost o durere mare. Am cerut un schimbare, nu mai suportam durerea. Accidentarea nu este gravă, dar este foarte dureroasă.

În două săptămâni voi fi sănătos. Agenţii lucrează, caută o nouă echipă. Desigur, în acest moment toate ferestrele de transfer sunt închise, poate voi aştepta. În cel mai rău caz, în cel mai rău caz, voi merge undeva în ianuarie.”, a declarat Arlauskis, pentru presa din Lituania.