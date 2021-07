CSA Steaua a decis să retragă tricoul cu numărul 7, purtat de celebrul Marius Lăcătuș, o adevărată legendă pentru formația din Ghencea.

Momentul oficial va avea loc cu ocazia inaugurării noului stadion al Stelei, pe data de 7 iulie, de la ora 19:15, contra sârbilor de la OFK Belgrad. Fostul atacant a dezvăluit că nu știa nimic de această inițiativă și s-a arătat profund emoționat. De asemenea, a spus că ar trebui să fie retrase toate numerele fotbaliștilor care au făcut performanță în tricoul ”roș-albastru”.

„A fost și pentru mine o surpriză totală să aflu că se va retrage tricoul meu, cu numărul 7. Nu știam. Am aflat de la televizor. Sincer, parcă mi-a venit să zâmbesc, dar și să plâng. Au fost sentimente amestecate. Nu aș fi reușit eu singur toate acele performanțe, fără colegii mei. E un sentiment de mândrie, dar și de ușoară tristețe, să vezi că ți se retrage tricoul. Parcă e un alt sfârșit.

Eu cred că poate ar fi trebuit să fie retrase toate tricourile celor de la Sevilla, de la Monte Carlo, pentru că împreună am reușit toate acele performanțe. Știu că acum purta acest tricoul cu numărul 7 Florin Răsdan. Sper să nu se supere pe mine. Nu am avut nicio implicare, nu am bătut vreodată vreun apropo ca să se facă asta. E clar că a fost un cumul de factori, conducerea clubului, suporterii. Nu a decis o persoană asta”, a declarat Marius Lăcătuș, pentru GSP.ro.

În cadrul eveniment de inaugurare al noii case a Stelei, va avea loc și ceremonia câștigării Cupei Campionilor Europeni din 1986, la 35 de ani de la cea mai mare performanță a unei echipe de club din fotbalul românesc, perfomanță la care ”Fiara” a contribuit din plin, după ce a fost unul dintre cei doi marcartori de la loviturile de departajare. Celălalt a fost prietenul său, Gabi Balint.