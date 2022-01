Ladislau Boloni, împins de la spate spre naționala României: „Să accepte oferta! De ce mai vrei bani?”

Boloni este liber de angajament în momentul de față și poartă discuții cu șefii de la FRF pentru preluarea naționalei României, la mai bine de o lună și jumătate de când Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea!

Antrenorul în vârstă de 68 de ani pare că le-a luat fața lui Adrian Mutu și Edi Iordănescu în cursa pentru postul de selecționer, iar fostul mijlocaș este așteptat dintr-un moment în altul să fie anunțat oficial de către Răzvan Burleanu. Cele două părți se află în tatonări de mai multe zile, însă Gabi Balint consideră că Boloni ar trebui să nu se mai gândească la bani și să accepte propunerea federalilor.

Balint este de părere că fostul său coleg de generație este cel mai recomandat să preia funcția de selecționer în momentul de față. „Pele” îl sfătuiește pe acesta să lase pretențiile financiare și să vină să își demonstreze valoarea pe banca primei reprezentative.

„Ar trebui să accepte oferta venită de la Federație, nu să se gândească la alte echipe. Are un standard, da, dar acum, pe ultima sută, să se mai gândească la bani?! Să vină să demonstreze! Românii îl iubesc pe Boloni, are experiență, are capacitate să facă lucruri frumoase. Cu tot respectul pentru Edi Iordănescu și Adi Mutu, Loți e cel mai indicat să vină la națională”, a declarat Balint, potrivit Digi Sport.