Ladislau Boloni nu a scăpat de emoții, deși Metz a învins Le Havre: „Ne așteaptă meciuri infernale”

Echipa franceză Metz, antrenată de tehnicianul român Ladislau Bölöni, a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia Le Havre, în etapa a 30-a din Ligue 1.

„Ne așteaptă meciuri infernale”, recunoaște Ladislau Boloni

După acest succes, Metz a trecut peste Le Havre în clasament, aflându-se pe locul 15, cu 29 de puncte. Le Havre este pe locul 16, de baraj, cu 28 de puncte.

„Zona roșie?! Aș spune mai degrabă portocaliu închis. Evident, este mai bine să fim în această situație, mai ales că am parcurs un drum lung. Chiar dacă știm că ne așteaptă niște meciuri infernale.

Deocamdată, ne vom concentra pe următoarea partidă, acasă, cu Lille. Ne vom pregăti și vom lucra și în plan mental, pentru a ne putea prezenta în cel mai bun mod posibil la partida de duminică.

Nu am văzut un meci grozav din punct de vedere al calității tehnice, dar nu suntem nici într-o perioadă, nici într-o poziție în care să ne putem permite să fim prea exigenți. Am reușit să câștigăm pentru că, defensiv, am fost destul de bine organizați și ofensiv oportuniști.

Știam că vor exista momente în care vom fi încolțiți în cei douăzeci de metri. Am avut o stare de spirit bună și acesta cred că eu că a fost, mai degrabă, principalul nostru atu”, a declarat Boloni.