Ladislau Boloni se află la Bucureşti, unde negociază preluarea postului de selecţioner al României. Dacă toate discuşiile vor fi finalizate, acesta ar putea semna de luni contractul oficial.

Paul Codrea, fost internaţional, a vorbit despre numirea lui Boloni la Naţională. Acesta a fost debutat chiat de tehnician la prima reprezentativă şi este încântat de varianta la care a ajuns în acest moment FRF.

,,Am debutat cu Boloni la echipa națională, îi mulțumesc că a avut încredere în minte. Ar fi o soluție foarte, foarte bună. Cred că este omul potrivit la momentul potrivit. El făcea acele trialuri cu jucătorii din Liga 3, cred că am fost la vreo trei-patru, se pot face și acum. De acolo am ajuns titulari în națională eu, Mirel Rădoi și Marius Niculae.

Mi-a plăcut simplitatea și rigurozitatea lui Boloni. Noi mergeam la hotel cu autocarul, el venea în alergare. Nu conta că ploua, că ningea, că era vânt, el alerga după autocar (râde). M-a impresionat, mi-au plăcut mult metodele lui. Era foarte strict, dar colabora bine cu jucătorii. Avea discuții individuale cu jucătorii, mai ales cu cei tineri, era un om deschis. Se vede că are altă mentalitate, este un om deschis, un om echilibrat.

E bine pentru Boloni că a mers atunci la Sporting, așa l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo. Este un antrenor strict, corect și nu îți permiți cu el glume care nu-și au locul. A demonstrat că este un antrenor valoros. Nu mi se pare un tip conflictual, nu știu ce s-a întâmplat la ultimele echipe. Mi se pare un om super echilibrat, de mare calitate.”, a declarat Paul Codrea, pentru Digisport.

Ladislau Boloni, ca şi instalat pe banca naţionalei

Dacă totul va decurge perfect, antrenorul ar urma să semneze un contract valabil pe doi ani, iar obiectivul va fi calificarea la Campionatul European din 2024. Contractul ar urma să fie pe toată durata campaniei de calificare, iar în cazul în care naţionala ajunge la turneul final, contractul acestui ar urma să fie prelungit automat.

Boloni ar urma să debuteze pe banca primei reprezentative în luna martie a acestui an. România va juca două meciuri amicale, cu Israel, iar cea de-a doua adversară ar putea fi Grecia.

Ladislau Boloni are o experienţă de 27 de ani ca antrenor. Acesta şi-a început cariera în 1994, la Nancy. De-a lungul timpului a pregătit echipe din Portugalia, Franţa, Emirate, Grecia, Qatar, Arabia Saudită şi Belgia. Ultima dată a antrenat formația Panathinaikos Atena, în perioada octombrie 2020 – mai 2021.