Selecţionerul Mirel Rădoi a anunţat că nu va mai conduce echipa naţională după ratarea calificării la Cupa Mondială 2022, iar conducerea FRF caută un nou selecționer.

Gică Hagi şi Răzvan Lucescu au refuzat națională, iar Ladislau Boloni poate fi o variantă mai ales și pentru că este liber de contract. Giovanni Becali a adezvăluit că a discutat cu Boloni, iar antrenorul ar dori să preia echipa naţională.

”Eu cred că pleacă, pentru că îl ştiu un om de cuvânt, un om încăpăţânat. Şi nu e vorba de bani, plus că nu cred că are o ofertă în momentul ăsta. El vrea să preia o echipă de club, să fie 8-10 ore pe zi cu jucătorii, ca să implementeze ce are el în cap. Şi are în cap! Discursul lui Rădoi e fabulos din punctul ăsta de vedere şi de aceea a avut şi presa lângă el atâta timp. Nu-şi poate pune în practică ideile la naţională, unde are 6 meciuri pe an.

Pe Mircea Lucescu să-l uităm. Hagi era cea mai bună variantă, dar nu poate lăsa Farul în situaţia asta niciodată! Dan Petrescu s-a băgat iar la CFR. Nu cred că Olăroiu se sacrifica să vină la naţională pe 15.000 de euro, îi cădeau tresele! Probabil tot dintre cei tineri. Mutu poate fi o variantă. Oricum, Burleanu a jucat la loterie cu naţionala până acum.

Şi Boloni e o soluţie, chiar am vorbit cu el. Vrea să vină la naţională, dar nu poate pe 15.000 de euro. E nevoie de măcar 25.000 pe lună şi mi-e greu să cred că federaţia vrea şi poate face efortul ăsta financiar. Deci, Boloni sigur ar veni!”, a spus impresarul român, pentru Fanatik.