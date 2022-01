Ladislau Boloni, umilit: ,,A fost iepurele lui Iordănescu”

Tiradă la adresa lui Ladislau Boloni. Tehnicianul a fost luat în colimator după declaraţiile pe care le-a făcut în cadrul conferinţei de presă de miercuri.

După ce l-a contrazis pe Dumitru Dragomir, care a spus că Federaţia nu l-a dorit cu adevărat, fostul şef de la Ligă a revenit în ofensivă. Mitică Dragomir spune că Boloni este lipsit de umor, iar Federaţia nu l-a umilit pentru că l-a adus în discuţie pentru naţională, ci l-a reactivat, mai susţine fostul conducător. Acesta mai opinează faptul că Boloni a fost doar de faţadă ideea cu Boloni la naţională, pentur că cei de la Federaţie aveau deja în cap numele lui Edi Iordănescu.

,,A vrut să fie ironic, dar el e un tip care este foarte lipsit de umor, un tip introvertit, opusul meu și e greu să fii un tip cu umor, iar el nu îl are. S-a ferit să mă jignească, vezi-ți de treabă! Și eu am fost ironic când prietenul lui Orban… Păi, el e prieten cu Orban al Ungariei? Ăla nu are prieteni, taie și spânzură. Pentru Orban e prea mic, Orban e la nivel mare.

A fost deranjat că am spus că a fost iepurele lui Edi Iordănescu și chiar așa a fost, el trebuie să înțeleagă acest lucru. El a fost considerat iepurele lui Iordănescu. Eu am spus aici în emisiune că selecționer va fi Edi Iordănescu. Cu Boloni a fost o vrăjeală totală.

Nu a fost umilit de Federație, din contră. L-au reactivat. Pe onoarea mea dacă nu! (n.r. deci i-a convenit și lui) Bineînțeles! Domne, el nu este un băiat prost și nu este un antrenor prost. Este un antrenor cu carte de vizită numai că să nu uite că bătrânețea nu iartă pe nimeni, măi, oameni buni. Meseria de antrenor te macină nemaipomenit, te consumă formidabil. Lucescu e un caz aparte.

El a pus niște condiții iresponsabile, ca să îi răspund și eu lui. Păi, pentru ce vii la echipa națională? Vii pe 35 de mii pe lună și să nu faci performanță? Că ce?”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.