Laszlo Balint a explicat de ce a acceptat să revină la UTA! Ce a spus despre Claudiu Keșeru

Antrenborul Laszlo Balint a revenit pe banca tehbnică a echipei UTA după 9 luni și a spus motivele care l-au determinat să accepte postul.

Laszlo Balint recunoaște că negocierile cu UTA au fost rapide

Balint a antrenat formaţia din Arad între 1 iulie 2019 şi 31 ianuarie 2022, de numele său legându-se promovarea formaţiei arădene în Liga I. El a fost instalat, din nou, în funcție, marți, la scurt timp după rezilierea contractului lui Ilie Poenaru.

„Negocierile au fost rapide. UTA, nu e cazul să mai insist, este o echipă foarte adânc imprimată în sufletul meu, așa că lucrurile s-au derulat foarte, foarte rapid. Reîntoarcerea mea pe stadion, intrarea mea în birou, în vestiar, sincer vă spun că nu așteptam să fie așa încărcată de emoție.

Asta și pentru că am trăit momente foarte frumoase aici, am petrecut o perioadă importantă din viața și cariera mea. Am venit foarte motivat și sunt convins că vom scoate echipa din această situație delicată.

Am încredere că acel spirit de unitate pe care l-am simțit de fiecare dată când am fost la UTA, indiferent de tricoul de fotbalist sau treningul de fotbalist pe care l-am îmbrăcat, ne va ajuta să depășim acest moment dificil din acest sezon”, a spus Balint pentru aradon.ro.

Laszlo Balint a venit la UTA cu motivație și încredere foarte mari

Tehnicianul este încrezător că echipa poate depăși perioada grea, „tradusă” printr-o victorie și o remiză în ultimele șapte meciuri.

„Știu și sunt convins că situația e grea. Dacă nu era așa, nu exista schimbarea de antrenor. Orice schimbare de antrenor în timpul unui sezon vine în urma unui moment dificil în viața echipei și – automat – a clubului.

Tocmai de aceea am răspuns atât de repede afirmativ telefonului domnului Alexandru Meszar. Știu că este un moment greu, unul pe care nu și-l dorea niciun suporter al echipei, însă am foarte mare încredere că putem să-l depășim.

Jucătorii trebuie să înțeleagă faptul că împreună putem face lucruri importante. Am văzut calitate și potențial la ei, dar nu e ușor să depășești un asemenea moment, deși UTA este o echipă cu pretenții.

Dar, țin să subliniez: am venit cu motivație și încredere foarte mari că la finalul sezonului o să fim mulțumiți cu munca pe care am depus-o, o să fim cu fruntea sus”, a mai spus el.

„Este o provocare pe care am acceptat-o cu sufletul”, dezvăluie Laszlo Balint

Tehnicianul nu ascunde că nu a putut să refuze oferta venită de la UTA. „Sunt mulți jucători în vestiar cu care am lucrat și îi cunosc foarte bine. Le cunosc potențialul, cunosc și clubul, așa că pentru mine venirea la UTA este o provocare.

Dar, este o provocare pe care am acceptat-o cu sufletul, deoarece – vă spun sincer – orice echipă m-ar fi contactat, în afară de UTA, nu acceptam să o preiau în acest moment al sezonului. Îmi doream timp să pot lucra, dar pe UTA nu am putut să o refuz.

Nu vreau să comentez prea mult situația lui Cornelius Ubbink și Claudiu Keșeru, pentru că nu sunt la curent cu toate datele, abia am sosit la Arad. Am doar informații din exterior.

Însă, vă pot spune că am colaborat foarte bine cu Ubbink, este un jucător care și-a arătat abilitățile și potențialul, în sezonul trecut. Din punctul meu de vedere, el este un jucător important în vestiar.

În ceea ce îl privește pe Keșeru, știm toți CV-ul lui, dar nu-l cunosc personal. Dar, important e să interacționez prima dată cu ei, nu am apucat să o fac până acum. Apoi, e clar, fiecare jucător trebuie să dea maximum pentru a scoate UTA din situația în care se află”, a încheiat Balint.