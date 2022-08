Laszlo Balint a vorbit despre derby-ul Craiovei: „Un meci care nu vine într-un moment foarte plăcut pentru noi”

Universitatea Craiova întâlnește duminică, FC U Craiova 1948, în etapa a 4-a din Superligă. Meciul este considerat în deplasare, dar va avea loc pe Stadionul „Ion Oblemenco”.

„Un meci care nu vine într-un moment foarte plăcut pentru noi”, a recunoscut Laszlo Balint

Echipa antrenată de Laszlo Balint trece printr-o perioadă deloc bună. În campionat a obținut două remize, 2-2 acasă cu Sepsi după ce avea 2-0 în minutul 72, și 1-1 în deplasare cu “U” Cluj-Napoca. În runda a treia a fost învinsă, acasă, de Rapid, cu 0-1.

De asemenea, gruparea din Bănie a pierdut prima manșă cu Zorya Luhansk din Turul 3 preliminar al Conference League, 0-1, în deplasare.

„E un meci special, dar și dificil pentru noi. Un meci care nu vine într-un moment foarte plăcut pentru noi. Am convingerea că antrenez un grup de caractere și, în general, caracterele puternice se văd în momentele grele.

Am avut multe discuții cu băieții, atât colectiv, cât și individual, iar reacția lor a fost foarte bună. Sunt sigur că acest lucru se va vedea mâine pe teren”, a spus Laszlo Balint, în cadrul unei conferințe de presă.

Laszlo Balint susține că are susținerea conducerii Universității Craiova

Tehnicianul Universității Craiova a mai precizat că elevii lui resimt oboseala după câteva meciuri jucate din trei în trei zile, dar nu vrea să se plângă. „Trebuie să avem o reacție foarte bună în meciul de mâine seară. Ne dorim cu toții mai mult și muncim în fiecare zi.

Sunt anumite cauze pentru această oscilație, am făcut o analiză împreună cu echipa mea. Am analizat și startul sezonului trecut. În momentul în care echipa a jucat din trei în trei zile, rezultatele au fost nesatisfăcătoare.

Este o realitate, fotbalul românesc nu e pregătit să joace în acest ritm. Ce mi-a plăcut foarte mult este că băieții și-au asumat. Eu nu m-am gândit niciodată să plec, am venit aici să muncesc. Avem încredere, știm că putem mai mult.

Categoric, am toată susținerea. Am avut o discuție cu domnul Rotaru, dar subiectul ăsta nici n-a intervenit în discuție. Am discutat despre lucrurile care se întâmplă la echipă, despre ce dorim să facem, discuții normale între antrenor și patron. Suntem focusați pe munca noastră”, a spus Laszlo Balint, în cadrul unei conferințe de presă.