Reacția lui Laszlo Balint la plecarea de la UTA Arad: „M-au înjurat!”. Picătura care a umplut paharul

Laszlo Balint a decis să plece de la conducerea băncii tehnice a celor de la UTA Arad, după doi ani și jumătate petrecuți la echipa din vestul țării.

Tehnicianul de 42 de ani a explicat motivele pentru care a luat această decizie. Balint a enumerat două cauze care au dus la ruptura dintre el și UTA Arad: lipsa rezultatelor și presiunea exercitată de suporterii arădeni, cu care a avut mai multe divergențe.

”Această despărțire vine la inițiativa mea. Pentru mine este un moment dureros. Am fost implicat aici, mai ales sufletește. Nu este ușor. Vin asemenea momente în cariera unui antrenor. Mă număr și eu printre cei obligați să apeleze la o decizie drastică pentru binele echipei. Chiar dacă echipa juca bine, am avut ghinion. Unele decizii de arbitraj au influențat rezultatele. A fost o succesiune de rezultate negative care, deși nu ne-a dus într-o zonă periculoasă, a adus tensiuni, dar nu din partea conducerii.

Am avut încredere în niște momente incredibil de grele. Am avut susținere și acum, dar când se impune o schimbare, un suflu nou la echipă, principalul sacrificat este antrenorul. Conducerea nu a dorit acest lucru, dar eu, pentru binele echipei, nu am vrut să îmi asum un risc să ajungem într-o situație în care echipa să nu poată fi redresată.

Sunt niște suporteri pretentioși. După meciul cu Gaz Metan au fost niște momente tensionate. Mi s-a cerut demisia. Nu sunt genul de om care să cedeze. Mă bazam foarte mult pe ce poate echipa. Echipa juca bine, dar nu veneau rezultatele. A apărut o tensiune din partea unei părți a suporterilor. Au fost deranjați și de niște declarații de-ale mele. Nu am vrut să ofensez niciun suporter utist. Vor avea parte de respectul meu cât voi trăi.

Sunt doi ani și jumătate foarte importanți pentru mine. Sunt recunoscător că am avut onoarea de a antrena UTA. Din păcate, am ajuns la această decizie. Sunt primul fan al acestei echipe. Îmi doresc să bifeze prima victorie după o serie de rezultate negative.

Am încercat să le mulțumesc suporterilor, moment în care m-au înjurat unii dintre ei. Am încercat să discut civilizat cu ei. Au continuat injuriile. E dreptul lor să spună ce vor din tribune, dar e și dreptul meu să nu stau să fiu înjurat. Aveam mâna sus pregătită să îi salut. Atunci, am lăsat mâna jos și am plecat. Au perceput acest gest ca pe un gest de sfidare. Le cer scuze public. E important ca echipa să își revină, să câștige și să continue să se dezvolte”, a declarat Laszlo Balint, pentru Digi Sport.