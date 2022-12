Laszlo Balint, după meciul cu Rapid: ”Nu am ce să le reproşez băieţilor, am jucat bine, pe un teren greu!”

Laszlo Balint, antrenorul echipei UTA Arad, a declarat că jucătorii săi au jucat bine în meciul disputat contra Rapidului, cu toate că starea proastă a terenului pe care au jucat a fost un impediment.

El a spus că echipa a dat tot ce a avut mai bun și nu are ce să le reproșeze fotbaliștilor săi.

”O seară bună pentru noi. Nu am ce să le reproşez băieţilor, am jucat bine, pe un teren greu, în faţa unui adversar de play-off, pentru că va fi în play-off, iar de multe ori am fost peste ei.

Le mulţumim din suflet. Am încercat să ne dăm şi sufletul pentru această victorie, dar din păcate nu am reuşit. Sărbători fericite şi sper să ne revedem cu încredere la anul”, a declarat Balint, după meci.