Laszlo Balint, mesaj clar după victoria cu Petrolul: ”Am venit aici cu ideea clară să facem 3 puncte necesare!”

Oțelul Galați a reușit să se impună cu 3-1 în fața celor de la Petrolul Ploiești.

Partida a contat pentru etapa cu numărul 8 din plat-out-ul Superligii.

După meci, Laszlo Balint, antrenorul gălățenilor, a oferit mai multe declarații.

„Am avut un moment greu în startul partidei. Petrolul a dechis scorul în urma unor greșeli pe care nu trebuia să le facem. Îi felicit pe băieți pentru reacție. Se poate întâmpla la orice echipă. Am venit aici cu ideea clară să facem 3 puncte necesare.

Am fost puțin dezamăgiți după ce a câștigat Hermannstadt. Oțelul nu a murit și ne vom lupta să câștigăm play-out-ul. Ne vom ține motivați, chiar dacă eram salvați matematic, important e să fim un grup unit cu mentalitate. Este o bucurie să jucăm cu stadionul plin.

Țin să mulțumesc suporterilor care au făcut deplasarea. Noi ne dorim să ținem cât mai mulți, evoluează la un nivel foarte bun. Din ce mi s-a transmis se fac eforturi să-i ținem pe toți. Noi vom fi bucuroși că am contribuit la progresul lor. Ei se simt foarte bine și demonstrează meci de meci că respectă clubul și suporterii.

Am avut un eșec cu Hermannstadt, dar au avut reacție. Eu am contract. Eu îmi doresc continuitate. În momentul în care a venit aici principalul subiect de discuție a fost încrederea pe care ne-o acordăm. În momentul când am semnat nu cred că se aștepta nimeni să fim matematic pe 2 în play-out”, a declarat Laszlo Balint, după Petrolul – Oțelul 1-3.